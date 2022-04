Salvador Sobral revela que esteve infetado com covid-19

Salvador Sobral esteve infetado com covid-19. O músico fez a revelação em entrevista ao “5 Para a Meia-Noite”, da RTP1.

Salvador Sobral já esteve infetado com o novo coronavírus. O intérprete, vencedor do Festival Eurovisão da Canção, admitiu, no programa da RTP1 “5 Para a Meia-Noite”, que já teve de lidar com a covid-19 e acredita ter ficado infetado “durante um concerto” da irmã, Luísa Sobral.

“Quando rebentou a Covid-19 pensava-se que era impossível sobreviver sendo transplantado, eu já tive em outubro e estou aqui…”, disse o músico.

“O combate ao vírus é que nos lixa e é o que nos põe nos ventiladores portanto eu tive um covid muito ligeiro”, rematou o intérprete em conversa com a apresentadora Inês Lopes Gonçalves, ele que recebeu um transplante de coração há três anos devido a uma insuficiência cardíaca.

No programa da RTP1 esteve, também, a irmã Luísa Sobral. Recorde-se que, recentemente, os músicos viram a mãe, Luísa Vilar, a apresentar um novo programa na SIC Mulher, o “MesaLuísa”, que recebe, à mesa, algumas das caras mais famosas do nosso entretenimento.