Salvio: “A minha ex-mulher disse que me arruinava a carreira”

Salvio reagiu, pela primeira vez, ao incidente com a ex-mulher, Magali Aravena. O ex-jogador do Benfica garantiu que está inocente.

Salvio falou, pela primeira vez, às autoridades argentinas depois de ser procurado por, alegadamente, ter atropelado a ex-mulher, Magali Aravena, que já se explicou publicamente.

Em declarações reproduzidas pelo jornal “Olé”, o ex-jogador do Benfica, que atualmente representa o Boca Juniors, deu a sua versão do vídeo no qual se vê Magali Aravena a ser arrastada pelo seu carro nas ruas de Buenos Aires.

“Começou a atacar-me e a partir o carro. Saí, dei a volta e fiquei na curva. Nunca fugi. Estava nervoso, não sabia que isto ia acontecer”, justificou o jogador, que recordou que o atrito com a ex-mulher já dura há várias semanas.

“A minha ex-mulher disse-me: ‘vou arruinar a tua carreira, vais jogar para a Nigéria, tira-a da minha casa’. Pedi, por favor, que me deixasse viver a minha vida”, acrescentou.

Ainda sobre o suporto atropelamento, Salvio ressalvou: “Vê-se alguém a cair, é ela que, depois de dar três pontapés, saltou para trás. Fiz marcha-atrás para sair e ela veio a correr em direção ao carro”, concluiu o jogador do Boca Juniors.