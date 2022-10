Sam Heughan revela exigência para fazer cena de nu frontal

O intérprete, de 42 anos, lembrou um pedido por parte da equipa de produção da série “Outlander” para estar completamente despido numa cena de violação, confessando ter se sentido incomodado e traído.

A história veio a público depois do lançamento da biografia do artista “Waypoints: My Scottish Journey”. “Não era um momento em que senti que estar nu aumentava o horror que ‘Jamie’ [personagem na série] estava a sofrer naquela masmorra do castelo”, disse sobre a importância da cena.

“Recuei, argumentando que a nudez sexualizava uma experiência horrível para a minha personagem e isso provocou um grande debate”, prosseguiu, no livro, referindo que as “conversas criativas” são uma situação normal nas gravações. “A boa arte faz-se questionando a verdade e todos queremos acertar”, acrescentou.

As cenas foram editadas e a parte da nudez acabou por ficar de fora. “As cenas finais foram incrivelmente difíceis de filmar”, confessou. “Foi tudo desnecessário e a equipa da produção traiu a minha confiança. Não precisamos de ver o horror para imaginar o que as personagens estão a passar”.

A série “Outlander” conta com seis temporadas e atores como Sam Heughan, Sophie Skelton, Richard Rankin, entre outros.