Sandra Bullock viaja até destino especial para homenagear o falecido namorado

Sandra Bullock prepara-se para viajar até às Bahamas, onde planeia homenagear o falecido namorado. Bryan Randall morreu no início de agosto.

Bryan Randall, namorado de Sandra Bullock, falecei no dia 5 de agosto, vítima de uma doença rara, esclerose lateral amiotrófica (ELA).

A atriz, que ainda não se pronunciou publicamente acerca do assunto, prepara-se para viajar até às Bahamas, onde irá deitar as cinzas do companheiro no mar, em jeito de homenagem. Segundo avança o “Daily Mail”, o local tem significado para ambos, uma vez que foi lá que celebraram uma cerimónia íntima no final de 2017, sem validade legal.

Uma fonte adiantou ao jornal britânico que Sandra poderá viajar para Three Bees, em Harbour Island. “Foi um lugar onde partilharam alguns dos seus momentos mais felizes juntos”, explicou a fonte à publicação.

Sandra Bullock conheceu Randall em 2015, quando o próprio fotografou o aniversário do filho. O casal esteve junto durante oito anos e, nas aparições públicas, Sandra sempre fez questão de elogiar o companheiro.