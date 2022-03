Sandra Faleiro indignada: “A pensar nas pessoas que já não têm comida no prato”

View this post on Instagram

A pensar nas pessoas que já não têm comida no prato. Nos trabalhadores independentes que trabalham há anos sem condições ou garantias nenhumas. A pensar no absurdo de impostos que pagamos A pensar nos concursos patéticos do ministério da cultura nestes tempos de calamidade . A pensar no que seria viver sem musica,cinema,teatro,dança, literatura,artes plasticas,televisão…… Se não se tomarem medidas a sério ,que tenham uma perspectiva de futuro e que sejam realistas e funcionais… O vazio…. #unidospelopresenteefuturodaculturaemportugal