Sandra Felgueiras fala sobre as mudanças na informação da TVI e partilha fotografia rara

O quarto canal vai ter mudanças no setor da informação. Sandra Felgueiras abordou as novidades e mostrou-se ao lado de uma companhia especial.

Esta semana, a TVI anunciou alterações e reforços no setor da informação. O “Jornal Nacional” irá sofrer algumas mudanças. “José Alberto Carvalho, com Sandra Felgueiras, é agora o pivot à semana enquanto Pedro Benevides estará acompanhado de Andreia Vale, que regressa após uma ausência de dez meses, à sexta, sábado e domingo”, lê-se em comunicado.

Por conta destas novas alterações, Sandra Felgueiras utilizou as redes sociais para falar sobre as novidades e endereçou-se a José Alberto Carvalho.

“Em 2012, tirámos esta foto sabendo eu que era uma imensa honra estar ao teu lado José Alberto Carvalho. Nesse mesmo ano, agarrei com unhas e dentes o projeto que fez de mim muito do que sou hoje: o ‘Sexta às 9’”, começou por escrever na legenda de uma fotografia antiga, na qual aparece ao lado do pivot.

“Cresci muito aos olhos de todos sabendo que sou o que muitos não veem ainda: persistente, mas justa, corajosa, mas nunca obstinada, curiosa, mas nunca dogmática e por isso capaz de mudar de opinião desde que me demonstrem com factos que estou errada”, afirmou.

“A partir de segunda, na TVI, vou estar sempre contigo em cada ecrã dos portugueses, a partir das 20h, e tenho a certeza que a minha coragem e o teu talento farão muito pelas notícias que é preciso trazer ao país diariamente. É um grande orgulho e uma tremenda responsabilidade, mas vamos a isto! Contamos consigo!”, concluiu.