Sandra Silva faz a primeira viagem com o filho bebé

Sandra Silva partilhou com os seus seguidores que, pela primeira, vez viajou com o filho bebé, Vasco.

A “influencer” partilhou ainda alguns pormenores dos dias de descanso na Ilha da Madeira e mostrou-se rendida à viagem em família.

“Que dias incríveis! Sabia que estávamos a precisar de uns dias para nós, não sabia que íamos gostar tanto”, começou por escrever.

“Foi a primeira vez que viajámos com o Vasco e foi a primeira vez em regime tudo incluído e olhem, fiquei fã! Precisávamos mesmo de descansar, de não pensar em (quase) nada e encaixou na perfeição. Nós saímos todos os dias para conhecer alguns pontos da Ilha e adorámos, já queria vir à Madeira há anos! Mas saber que no hotel temos tudo o que precisamos, só por si é um descanso mental!”, continuou.

“Não ter que pensar no que fazer para almoço ou jantar já é uma vitória. O conforto, as piscinas (exterior e interior), a comida (aka buffet incrível), as bebidas (por muito que me tenha ficado por pina colada sem álcool) animação, o restaurante (…), massagens, tudo top! Até comida para o Vasco fizeram sempre que pedimos”, referiu.

“O carinho de todo o staff e a forma de receber sempre muito acolhedora. Aconselho muito para quem quer descansar sozinho, em casal, com amigos, ou mesmo para quem tem filhos como nós. Na próxima viagem não vou por menos, até o João diz que não quer outra coisa. Hei de fazer outro post com os locais que visitamos e as experiências que tivemos”, rematou.