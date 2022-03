Sandra Silva mostra corpo pós-parto: “Tenho estrias”

Sandra Silva foi mãe há pouco tempo e tem vindo a apelar à normalização do corpo real da mulher. A atriz, de 25 anos, partilhou o estado do seu físico pós-parto.

Depois de ter sido mãe pela primeira vez, a intérprete atualizou o estado do seu corpo juntos dos fãs, referindo que está com “estrias” apesar do “filtro” do Instagram dar a entender que não.

“Malta, tenho estrias. Reparei agora que o filtro faz parecer que não tenho, mas estão cá todas”, admitiu a intérprete.

“Vamos normalizar as estrias, celulite. Não vi que parecia que não tinha, porque nem estava a reparar nisso, mas com filtro realmente parece que não tenho. Mas tenho”, assumiu.

No início de fevereiro, a artista anunciou que tinha sido mãe pela primeira vez nas redes sociais. “Bem-vindo, Vasco. 05/02/2022. Uma gravidez muito desejada e tranquila, um parto muito intenso, empoderado, respeitado e humanizado. Três dias de transformação em trabalho de parto, que resultaram na bolha de amor mais bonita”, partilhou.

Antes do parto, a atriz passou um período em casa para se proteger da covid-19. “Longe de mim pensar que isto ainda ia estar assim e que ia passar as últimas semanas de gravidez praticamente em casa para nos proteger. Ansiosa para que finalmente voltemos à vida normal”, confessou.

Lembre-se que este é o primeiro filho de Sandra Silva e do companheiro, João Borges.