Sandra Silva mostra forma física no pós-parto e afirma: “Não faço dieta, nem voltei ao pilates”

Sandra Silva foi mãe em fevereiro e desde tem vindo a partilhar com os seguidores tudo o que tem enfrentado no pós-parto.

Sem pudores ou complexos, a “digital influencer”, mostrou a sua forma física neste período.

“Sem filtros, é assim que está o meu corpo pós-parto. Não faço dieta, nem voltei ao pilates (volto em maio)”, escreveu como legenda.

Contudo, esta não é a primeira vez que a “influencer” aborda as mudanças que o seu corpo sofreu com a maternidade. Em março já tinha revelado que ficou com estrias: “Vamos normalizar as estrias, celulite. Não vi que parecia que não tinha, porque nem estava a reparar nisso, mas com filtro realmente parece que não tenho. Mas tenho”, referiu.

Recorde-se que Sandra Silva é mãe do pequeno Vasco, fruto da relação que mantém com João Borges.