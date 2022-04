Sandrina Pratas desiludida com pessoas que não esperam pela sua recuperação

Sandrina mostrou-se desiluda com as pessoas com quem tem compromissos, porque estas não conseguem compreender que a ex-concorrente está a recuperar de uma cirurgia.

Depois de se ter exibido num quarto de hospital no momento pós-operatório, a jovem não avançou o motivo da cirurgia. No entanto, os fãs acreditam que tenha sido uma redução mamária, porque Sandrina já tinha avisado que estava num processo para que isso acontecesse.

“Por favor, ninguém tem compreensão. Eu fui operada há nove dias, estou em recuperação. Vou fazendo as divulgações aos poucos, tenho de descansar muito. Prometo que vou divulgando”, explicou no Instagram.

Recorde-se que a ex-concorrente terminou o concurso em sexto lugar, com apenas oito por cento dos votos do público. A grande vencedora da edição do “Big Brother 2020” foi Soraia, com 31 por cento.

