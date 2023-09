Sandrina Pratas apela: “Vamos parar de criticar as mulheres”

A ex-concorrente do “Big Brother”, Sandrina Pratas, recorreu às redes sociais para fazer um apelo, após ter recebido críticas relacionadas com o peso.

Foi numa publicação feita nas redes sociais que Sandrina Pratas foi alvo de alguns comentários, relacionados com o aumento de peso, após ter sido mãe da pequena Ariel. A ex-concorrente do “Big Brother”, da TVI, decidiu responder às críticas em vídeo. “Vamos parar de criticar as mulheres. Vamos parar de criticar os pontos fracos das mulheres”, referiu, acrescentando que as críticas deixam-na “muito triste”.

“Podemos ser gordinhas, podemos ser barrigudas, podemos ser feias, porque não há mulher feia. Somos todas lindas, vamos unir-nos”, disse. “Ainda fica mais feio uma mulher falar de outra mulher”.

O companheiro de Sandrina Pratas, Lucas Santos, não resistiu e deixou uma mensagem de carinho à amada: “És a minha mulher maravilha”, comentou. Na caixa de comentários, os cibernautas apoiaram, também, as palavras de Sandrina.

Recorde-se que a participante do “reality show” tem utilizado as redes sociais para declarar-se à filha Ariel. “Dentro de alguns anos não será mais a minha pequena, mas para sempre o meu pacotinho de amor”, escreveu numa das publicações.