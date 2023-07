Sandrina Pratas mostra as primeiras fotos de Ariel, a sua primeira filha

A ex-participante do “Big Brother” Sandrina Pratas foi mãe esta segunda-feira. Nas redes sociais, partilhou as primeiras imagens da bebé.

O dia 10 de julho ficou marcado na vida de Sandrina Pratas. A ex-concorrente do “Big Brother” foi mãe pela primeira vez e recebeu nos seus braços Ariel.

A notícia foi dada pelo companheiro de Sandrina, Lucas Santos. Contudo, a nova “mamã” já usou as redes sociais para dar novidades.

No final do dia de segunda-feira, deixou uma publicação no Instagram, na qual escreveu: “Estou bem, meus amores. Obrigada por tudo e pelas mensagens e orações. Hoje é o dia mais feliz da minha vida”.

Já esta manhã, deu algumas notícias sobre a primeira noite em claro. “Hoje passei a minha primeira noitada. Ariel não quer dormir de noite”, disse.

Sandrina também mostrou as primeiras imagens da pequena Ariel, tiradas logo após o parto. “10/07/2023 vai ficar sempre na minha vida, ganhei o meu grande amor. Não tenho palavras para explicar o amor que tenho na minha Ariel. Obrigado a toda equipa, tiveram sempre comigo. Obrigado por tudo”.

Ariel é fruto do relacionamento de Sandrina Pratas e Lucas Santos, o seu noivo.