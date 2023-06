Sandrina Pratas partilha susto na gravidez: “A minha bebé já quer nascer”

Sandrina Pratas tem vivido uma gravidez agitada. Depois de ser assistida no hospital, mostrou-se a recuperar em casa.

Sandrina Pratas está a poucas semanas de dar à luz a filha Ariel, fruto do relacionamento com o companheiro, Lucas. Contudo, a gravidez da ex-concorrente do “Big Brother” tem sido marcada por alguns contratempos.

Depois de ter estado internada, Sandrina Pratas voltou ao hospital, devido às “contrações”: “A minha bebé já quer nascer. Estou a começar a ter contrações, mas ainda é muito cedo porque estou de 34 semanas. Ainda é muito, muito cedo para ela nascer”, referiu através de um vídeo partilhado nas redes sociais.

Depois do susto, a ex-concorrente do “Big Brother” mostrou-se “em casa a recuperar”, para ver se a criança aguenta mais algumas semanas “no forno”: “Rezem por mim, que neste momento estou a precisar de orações”, rematou.

Ao longo da gestação, Sandrina Pratas ter partilhado vários momentos nas redes sociais, nomeadamente a escolha do carrinho para a bebé.