Sandy, da dupla Sandy e Júnior, está separada. A cantora esteve 24 anos com Lucas Lima

Foi através das redes sociais que a cantora Sandy, da antiga dupla Sandy e Júnior, anunciou a separação. A artista e Lucas Lima estiveram juntos 24 anos.

Mais um relacionamento que chegou ao fim: Sandy e Lucas Lima estiveram juntos mais de duas décadas, mas o casal recorreu às redes sociais para anunciar a separação.

“Não foi uma decisão fácil, nem impulsiva. Foram praticamente 24 anos de relacionamento e 15 anos de casados. Com altos e baixos, às vezes mais felizes, às vezes menos, mas sempre inteiros e dispostos a fazer o nosso melhor. E fizemos”, escreveram.

“Não teve briga, mágoa, traumas… a gente conseguiu ver que este era o melhor caminho e vamos deixar de ser um casal da mesma forma que a gente foi um: com muito amor, respeito e amizade infinita. A família que construímos é para sempre. E o nosso amor também”, acrescentaram.

“E a gente sabe que é pedir demais, mas vamos pedir mesmo assim: por favor, respeitem o nosso momento, a nossa família. A gente tem um filho lindo de nove anos que precisa de todo o nosso amor e cuidado. Precisamos que esse momento tão íntimo, difícil e particular seja vivido com a mesma discrição com que a gente viveu nosso relacionamento tão feliz, tão bem-sucedido”, continuaram.

“Obrigado pela compreensão e pelos pensamentos positivos que a gente sabe que vai receber de quem gosta da gente. Vai demorar um pouquinho, mas vai ficar tudo bem”, remataram.

Na caixa de comentários, várias figuras públicas deixaram mensagens de apoio. “Todo o amor, carinho e respeito por vocês. Luz na vida, no caminho”, comentou Vitor Kley, “Que Deus continue abençoando vocês, família linda”, disse Cláudia Raia, “Todo o meu carinho e respeito para vocês”, referiu Fátima Bernardes.