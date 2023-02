Santiago Lagoá aproveita tempo longe da TV para passear

Santiago Lagoá está a aproveitar o tempo longe da televisão para passear. Desta vez, o apresentador fez as malas e foi até à Madeira.

Depois de ter sido afastado do programa “Somos Portugal” e da TVI, o comunicador tem desfrutado do tempo livre para descansar e pensar no próximo passo profissional que vai dar.

Por agora, Santiago Lagoá desfrutou do fim de semana na Madeira, confessando que a ilha lhe faz bem. “A Madeira faz-me bem! Beijos e abraços da ilha maravilhosa”, escreveu o apresentador.

Entre as mensagens de apoio ao comunicador na publicação surgiram vários internautas que fizeram sugestões de locais que Santiago Lagoá poderia visitar durante a sua estadia na Madeira.

Desde que deixou a estação de Queluz de Baixo, o apresentador tem sido alvo de uma onda de carinho cada vez que encontra admiradores pessoalmente, tal como demonstrou nas redes sociais.

O comunicador vai tirar um tempo para ponderar os próximos passos da carreira profissional, tal como foi revelado num comunicado deixado pelos representantes de Santiago Lagoá.