Santiago Lagoá protagoniza novo videoclipe do cantor Saúl

Santiago Lagoá protagonizou o videoclipe lançado, esta sexta-feira, 15 de julho, do tema “Agarra Aqui”, do cantor Saúl.

O repórter do programa “Somos Portugal”, da TVI, aceitou o desafio do intérprete de música popular e deu vida à estrela do teledisco disponibilizado no Youtube.

Nas imagens, o comunicador aparece a passear de mota com a companheira.

Lembre-se que a canção original foi divulgada em julho do ano passado, contudo só agora ganhou um videoclipe.

Entretanto, Santiago Lagoá realizou mais um sonho, como adiantou no início desta semana. Na sua página de Instagram, o repórter publicou um conjunto de imagens que ilustram a abertura da sua primeira loja.

“Hoje abri a minha primeira loja! Escolhi Guimarães. Quem olhar para as fotos percebe o porquê”, escreveu.