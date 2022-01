São José Correia desabafa a Maria Cerqueira Gomes: “Não tive cancro!”

Ponto final num rumor que durava desde 2016: a atriz São José Correia negou que tenha tido cancro, mas confessou que fez uma operação à vesícula.

“Não tive problema nenhum na novela ‘Santa Bárbara’: tirei a minha vesícula, que não tem nada a ver com tumores”, garantiu São José Correia em entrevista ao “Conta-me”, de Maria Cerqueira Gomes, na TVI.

“E estava a morrer, sim. Mas não teve nada a ver com o baço ou com tumores”, admitiu São José Correia, numa alusão aos rumores que correm na Imprensa desde 2016.

“Essas notícias são terríveis, não sei se surgiu por alguém me ter visto no hospital. Fui operada no hospital, não fui em casa”, rematou a atriz.