São José Lapa revela que divide casa com o ex-marido

São José Lapa, atriz que integra o elenco de “Quero é Viver”, na TVI, esteve à conversa com Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz e revelou dividir casa com o ex-marido.

Foi no matutino “Dois às 10”, na TVI, desta quinta-feira, 24 de fevereiro, que a intérprete fez uma revelação que surpreendeu o público. A artista, de 70 anos, apesar de divorciada de Alberto Lopes, ainda vive com ex-companheiro.

A determinada altura da entrevista Cláudio Ramos questionou: “A São gosta de estar sozinha?” ao que a atriz respondeu: “Estou semi-sozinha sempre. O meu ex-marido está a viver comigo em minha casa. Mas é meu amigo, simplesmente. Somos amigos há muitos anos e nunca deixámos de ser”.

De seguida, São José Lapa explicou que, apesar de dividir casa com o ex-companheiro, são muitas as vezes que está sozinha na quinta. “Vivo muito bem com o estar sozinha. Tenho sempre animais comigo. Mas como tenho amigos, faço parte de uma cooperativa em que trabalhamos, estamos sempre a pensar em trabalho, portanto, nunca dá direito a estar sozinha”, disse.

Recorde-se que o ex-casal esteve junto de 1976 a 1982 e tem uma filha em comum, Inês Lapa Lopes.