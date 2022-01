Sara Barradas abre o livro: “Quero voltar a engravidar”

A aproveitar os primeiros meses de Lua, a atriz espera dar um irmão ou uma irmã à primeira filha. Mas, primeiro, quer “aproveitá-la”.

Sara Barradas está na “crista da onda”: é a protagonista da nova novela da TVI “Quer o Destino” e goza a maternidade quando não está em gravações. Com uma filha, Lua, de 11 meses, fruto do casamento com o ator José Raposo, a intérprete já pensa noutra gravidez se bem, que, primeiro, queira “aproveitar” a primogénita.

“Imagino-me a engravidar novamente, mas vou dar tempo, não queremos um a seguir ao outro, desejamos aproveitar a Lua, queremos que seja só ela, para já”, diz Sara Barradas, em entrevista ao site N-TV.

“Fisicamente é parecida comigo. Ainda não anda, mas já está a gatinhar. Ando em pânico à espera que ela bata com a cabeça”, assume a atriz, confessando que a gravidez “superou as expectativas”.

“Adorei e tinha permanecido de esperanças mais uns meses, queria uma gravidez como os elefantes, de 15 meses!”

Entretanto, Lua entrou na creche, mas continuam as videochamadas da jovem mãe. “Não tenho estado com ela o tempo que desejaria, mas já arranjei um método. Tenho noites livres e estou sempre ansiosa para ir para casa. Já há manhãs em que a levo à creche, mas a adaptação no início foi difícil, quando a deixei: foi mais o sofrimento meu do que dela. Ela está com 11 meses, na creche, porque o Zé (Raposo) também começou a gravar e ela adaptou-se bem, faz uma birrinha quando fica, mas quando a vamos buscar está toda contente. Continuo a fazer videochamadas para o Zé quando ela sai da creche!”

Até maio, Sara vai dar vida a Vitória, a personagem principal da novela da TVI “Quer o Destino” que é vítima de uma violação dos irmãos da trama.

“Conheço uma pessoa que passou por isso e são marcas que ficam para sempre. A vida segue, mas o trauma permanece e há sonhos, cheiros ou sons que remetem para esse momento”, diz à N-TV, enquanto admite que anda cansada: “São 12 horas de gravação, também ao sábado, mais a peça de teatro, tudo até maio. Mas já sabia que seriam meses duros e estava preparada”.

Depois das gravações Sara Barradas vai viajar, mas com as notícias do Covid-19 bem presentes. “Quando vi as férias pensei ‘não vou comprar já os bilhetes’, mas não quero que vírus me limite. Não vou para zonas mais afetadas”, garante, à despedida.