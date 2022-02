Sara Barradas ansiosa com a estreia da nova novela da TVI

Sara Barradas está ansiosa com a estreia da nova novela da TVI “Quer Destino”, na qual dá vida à personagem principal Vitória.

A atriz prepara-se para arrancar o ano com uma grande novidade: o papel de protagonista da nova aposta de ficção do quarto canal. A novela “Quer Destino” tem estreia agendada para breve.

No perfil de Instagram, a intérprete já não esconde o entusiasmo. “É com enorme prazer que começo o ano mostrando-vos o que temos andado a preparar nos últimos meses e que chegará em breve às vossas casas. Estou num misto de alegria, nervosismo e ansiedade para que comece. Para partilhar tudinho. ‘Quer o Destino’ – Estreia brevemente”, pode ler-se na legenda.

Para ilustrar as palavras, a mulher de José Raposo partilhou um vídeo promocional da trama, que marca o seu regresso à TVI. Na secção de comentários, diversos fãs mostraram-se ansiosos pela estreia da novela.

Sobre a Vitória que os portugueses vão poder acompanhar no pequeno ecrã, Sara Barradas já tinha contado à N-TV que “há uma tragédia que marca a sua vida”. “Deixa a terra onde viveu, vai ver para Lisboa sozinha, fica na rua, mas forma-se em enfermagem e decide voltar ao Ribatejo para se vingar de todo o mal que lhe fizeram”, adiantou.

Com uma agenda profissional muito ocupada, a atriz tem contado com o apoio do companheiro para tomar conta da filha, Lua, de sete meses. É que, além da novela, a intérprete também faz parte do elenco da peça de teatro “Pare, escute e… ria”.

“Tenho de conciliar os espetáculos de quinta a domingo com a novela e uma filha de sete meses. Estou a trabalhar sete dias por semana. Há muito cansaço, mas eu disfarço bem, acho que sou boa atriz!” contou ao nosso site.

LEIA TAMBÉM: