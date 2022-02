Sara Barradas conta que confundiram José Raposo com o seu pai

A atriz contou um episódio em que confundiram, no início do relacionamento, o ator e companheiro como sendo seu pai.

Sara Barradas revelou, na rúbrica “À Cara Podre” do Wi-fi, da RFM, que durante a primeira viagem do casal, à Croácia, um funcionário de um bar ficou escandalizado e repreendeu-a por estar “aos beijos” com alguém mais velho.

“Aconteceu no estrangeiro, porque em Portugal conhecem-nos. […] Foi num bar, o senhor que estava a servir às mesas devia achar, quando nos viu entrar, que ele era meu pai e quando nos viu beijar ficou muito escandalizado”, afirmou.

“Começou a dar-me uma grande lição de moral e só lhe disse: ‘mas o que é que o senhor tem a ver com isso?’”, acrescentou.

Recorde-se que o casal tem uma filha em comum, Lua, de um ano.