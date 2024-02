Sara Barradas declara-se a José Raposo em dia de aniversário: “É fácil amar-te”

O ator José Raposo completou, neste sábado, 61 anos e a namorada, Sara Barradas, escreveu uma declaração de amor nas redes sociais.

Este fim de semana é de festa na casa de José Raposo. O ator completou 61 anos neste sábado, o que levou a namorada, Sara Barradas, a escrever uma declaração de amor pública nas redes sociais.

“Tudo o que disser sobre ti, sobre quem tu és, sobre o que és para mim e sobre como me fazes sentir será sempre pouco. E o tanto que te quero dizer, não é aqui que o faço.

Mas falando do que diz respeito ao ‘domínio público’ e que é bastante consensual, de facto, és dos melhores atores que este país já teve”, começou por referir.

“O teu domínio de palco, a tua inteligência cénica, a tua sensibilidade, inteligência emocional e o teu carisma são únicos e intuitivos. Gosto muito de te ver representar e de te ver ‘curtir? tanto o que fazes. E tal como dizes de outros, eu sei que apesar de tudo, não és completamente reconhecido por isso. Mas neste país, quem o é realmente?”, questionou Sara Barradas.

“Mas hoje comemoramos-te, acima de tudo, pela pessoa que és. Meu amor, conheci-te há 14 anos e logo me apaixonei. Foi tão inesperadamente fácil. E para quem te conhece é fácil de entender. É fácil constatar as tuas qualidades (que eu tanto aprecio). A tua integridade, a tua honestidade, a tua bondade. É fácil entender os teus defeitos (que às vezes me deixam com os nervos em franja). A tua demora, a tua indisciplina pessoal e profissional”.

“É fácil ver a boa pessoa que és. É fácil perceber que não gostas de conflitos nem de discussões. É fácil sentir como gostas de pessoas, de estar e falar com pessoas. A paciência que tens para pessoas. É fácil constatar a tua preocupação com os mais velhos e sentir a idolatria que lhes tens. É fácil rir contigo e rir de ti também. É fácil ver-te chorar, porque te emocionas facilmente. É fácil gostar de ti. Amar-te. Seja como marido, como amigo ou como pai. É tão fácil…”

“Amo-te. E ‘já era amor antes de ser’”, rematou Sara Barradas.