Sara Barradas faz declaração à irmã mais nova em dia de aniversário

Sara Barradas recorreu às redes sociais para assinalar o aniversário da sua irmã mais nova, Bárbara, com um testemunho repleto de carinho.

A atriz, de 31 anos, partilhou uma fotografia da sua infância, no perfil de Instagram, na qual surge ao lado da irmã mais nova. Com oito anos de diferença o amor que une as duas é grande e a intérprete fez questão de expressar o seu afeto.

“A minha Biba faz anos hoje”, começou por escrever. “Bárbara é o seu nome, que lhe faz jus. Porque o é. Porque é brava, guerreira, é de uma força que desconhece. Oito anos e tantas outras coisas nos separam. Amor, admiração, orgulho e tantas outras coisas nos aproximam”, acrescentou.

A artista referiu tudo o que aprendeu com a sua irmã: “Foi das pessoas que mais me ensinou na vida (mesmo sem saber, nem tenho noção do quanto). Ensinou-me cedo que na diferença mora a igualdade. Que ninguém é perfeito, que devemos aceitar-nos como somos e aceitar a imperfeição no outro. Ensinou-me a não esperar mais do que aquilo que nos conseguem dar. Ensinou-me que não posso e não devo controlar tudo. Ensina-me a ser paciente e tolerante”.

“Oito anos de diferença de idades. Oito na horizontal é o símbolo do infinito. Assim é o amor que nos une. Amo-te muito”, rematou.

Sara Barradas entra na trama “Quero é Viver”, da TVI, em que contracena atores como Rita Pereira, Fernanda Serrano e Joana Seixas. Lembre-se que a novela vai estrear-se, esta segunda-feira, 3 de janeiro, no pequeno ecrã.