Sara Barradas e José Raposo começam época balnear ao lado da filha

Sara Barradas e José Raposo já iniciaram a sua época balnear e na melhor companhia. Foi através de um vídeo ao lado da sua filha, Lua, que assinalaram os primeiros dias de praia.

A intérprete publicou um vídeo em que mostra a sua sombra, do companheiro e da filha refletidas na areia.

“Já abrimos a época balnear (ao pé coxinho), com todo o cuidado que ela requer”, legendou Sara Barradas.

Na caixa de comentários multiplicaram-se os elogios da parte dos internautas que seguem a atriz nas redes sociais.

Recorde-se que José Raposo tem ainda dois filhos mais velho frutos da relação anterior com Maria João Abreu.

Nesta quarta-feira, Sara Barradas e José Raposo voltaram aos palcos, na mesma peça, com “Trair e Coçar é Só Começar”, que está em cena no Auditório dos Oceanos do Casino Lisboa.

“Vamos continuar a missão de durante duas horas fazer as pessoas, as famílias, todos, esquecerem os problemas que qualquer um tem, através do riso – a melhor terapia que se inventou para o ser humano! Marquem já os vossos bilhetes!”, referiu José Raposo.