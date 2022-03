Sara Barradas e José Raposo fazem pausa “no paraíso”

O casal está de férias no Gerês com a família e já partilhou as primeiras fotografias e vídeos nas redes sociais.

A atriz e o ator fizeram uma pausa profissional para desfrutar de alguns dias de descanso e renovar energias a norte de Portugal e nas respetivas contas de Instagram revelaram alguns momentos da viagem.

“Este é o ‘quadro’ com que acordámos nos últimos quatro dias! […] Sei que é um clichê, mas este nosso pequeno país é tão grande em belezas naturais”, escreveu José Raposo numa fotografia publicada na rede social.

Sara Barradas também partilhou várias fotografias das “mini férias”. “Quatro dias tão bem passados a acordar neste paraíso. Respirar fundo, comer comida livre de corantes e conservantes, beber água da fonte, alimentar o corpo e a mente. Simples”, lê-se na legenda das imagens.

Recorde-se que Sara Barradas e José Raposo têm uma filha em comum, Lua, de um ano.

Há poucas semanas foi a ex-mulher do ator, Maria João Abreu, a passar férias no Gerês na companhia do marido.

