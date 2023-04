Sara Barradas e José Raposo trocam de casa e mostram processo de mudança

Sara Barradas e José Raposo estão em processo de mudança de casa. Através das redes sociais, os atores têm partilhado alguns detalhes desta aventura.

Foi através de um InstaStory, ferramenta do Instagram, que Sara Barradas partilhou um vídeo no qual mostra vários sacos com tudo o que “acumulou” ao longo dos anos.

“Como é que se pode acumular tanta coisa? Quanto maior é a garagem, mais coisas se guardam! Mudámos de casa, a nova não tem uma garagem fechada como esta”, escreveu como legenda.

Recorde-se que o casal tem uma filha em comum, Lua. No entanto, o ator é ainda pai de de dois filhos que nasceram do relacionamento que manteve com a atriz Maria João Abreu.