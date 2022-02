Sara Barradas indignada: “Eu é que decido o que publico”

View this post on Instagram

A primeira passagem de ano da Lua foi em cima do palco, com a mãe e o pai e com mais centenas de pessoas que festejaram connosco durante o espectáculo do qual faço parte desde Setembro e continuarei a fazer até Maio. "Páre Escute e Ria", no Teatro Maria Vitória. O Zé já aqui foi muito feliz. Eu, estou a ser agora. E a nossa filha partilhou essa felicidade connosco ontem. ❤️ P. S- Venham de lá as críticas: "Se não quer mostrar a cara da bebé não ponha fotos!", "Que horror, a tapar a cara da bebé com bonecos!"… Enfim. Ainda bem que a página é minha e que eu é que decido o que publico nela. Feliz Ano Novo a todos!