Sara Barradas celebra os 58 anos de José Raposo: “Parabéns à pessoa que faz isto tudo valer a pena”

Sara Barradas fez uma declaração de amor ao companheiro, José Raposo, no dia em que o ator celebra o aniversário.

O ator completa, esta quarta-feira, 3 de fevereiro, 58 anos e, para assinalar publicamente a data, a intérprete fez uma dedicatória nas redes sociais “à pessoa que faz tudo valer a pena”.

“Parabéns à pessoa que faz isto tudo valer a pena. Desde sempre e para sempre. Obrigada meu amor, por estares na minha vida e me mostrares todos os dias como ela pode ser doce (e isso é difícil)”, referiu na publicação, na qual partilhou uma fotografia do casal.

“Obrigada por me dares o que há de mais poderoso no mundo, o amor, e por me teres ajudado a personificar o nosso, sob a forma de Lua. Amo-te (e isso é tão fácil)”, acrescentou.

Recorde-se que Sara Barradas e José Raposo têm uma filha em comum, Lua, de um ano.