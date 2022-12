Sara Barradas mostra aniversário passado no teatro: “É sempre especial”

Sara Barradas mostrou o seu aniversário passado no teatro. A atriz cantou os parabéns em cima do palco, com ajuda do público.

Sete dias depois de ter celebrado o aniversário, a atriz, de 32 anos, confessou, no perfil de Instagram, ter sido “especial” festejar o dia a trabalhar numa peça de teatro, co vários colegas de profissão.

“Sei que já passaram sete dias desde o meu aniversário, mas queria deixar aqui este vídeo no meu perfil, porque é sempre especial quando passamos o aniversário no teatro”, referiu, na legenda da publicação.

“E, quando à frente do palco está uma plateia de 643 pessoas a cantar em coro é mesmo emocionante, arrepiante até. Obrigada a todos pelo carinho”, acrescentou.