Sara Barradas mostra momentos das férias na autocaravana

Sara Barradas, José Raposo e a família estão a passar as férias numa viagem de autocaravana pelo norte do país. A atriz partilhou novos detalhes.

Quer umas férias diferentes? Siga o exemplo de Sara Barradas e vá com a família viajar de autocaravana. Tal como tinha referido a atriz em entrevista à N-TV, Sara Barradas, José Raposo e a filha do casal, Lua, já iniciaram a viagem e o Porto foi a primeira paragem.

Nas redes sociais, a figura pública mostrou “os três primeiros dias da road trip muito resumidos”.

“Está a ser uma aventura toda a logística (que eu já conhecia), com a criançada e com todos os imprevistos, mas isso é que é giro. Temos uma programação (mais ou menos) feita, mas também gostamos de ir ao sabor do vento. A autocaravana depressa ficou como a nossa casa: uma bagunça!”, começou por contar.

Saindo do Porto, qual foi a primeira paragem? “O Peso da Régua. O Douro é, de facto, um património maravilhoso! Fomos de barco até Pinhão e regressámos de comboio. Que viagem! Fomos a Lamego e descemos os 686 degraus do Santuário de Nossa Senhora dos Remédios (lindo! Já tinha visto de baixo, mas nunca tinha ido até lá acima). Ainda visitámos a Quinta da Pacheca e fizemos uma prova de vinhos deliciosa”, disse.

“Cansa, mas é tudo tão lindo que compensa!”, rematou Sara.