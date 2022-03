Sara Barradas partilha experiência da filha durante dia educativo

Sara Barradas partilhou, neste domingo, 5 de dezembro, um conjunto de fotografias onde surge a sua filha, Lua, a divertir-se num dia educativo.

A atriz, de 31 anos, é uma mãe “babada” e não perde uma oportunidade para partilhar as aventuras e conquistas da sua pequena.

“ Dia de Pavilhão do Conhecimento”, começou por escrever.

“Começámos pelo Hospital dos Pequeninos (gratuito) que está lá apenas até hoje, logo à entrada do Pavilhão! A Lua pôde ser médica do seu bonequinho: medi-lo, pesá-lo, dar-lhe vacinas, tirar sangue, operá-lo, pôr ligadura, dar remédios, levá-lo ao dentista, tudo”, acrescentou.

“Para quem detesta médicos, que é o caso dela, é uma boa forma de brincar com a prática e de aligeirar um pouco o processo. Para além desta aventura, ainda se fartaram de brincar no Pavilhão do Conhecimento propriamente dito”, rematou.

Recorde-se que Lua, de dois anos, é fruto da relação que a artista mantém com José Raposo há 11 anos.

Atualmente, Sara Barradas está a gravar a trama “Quero é Viver”, na TVI.