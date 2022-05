Sara Barradas partilha fotografia ao lado da avó: “Algures na década de 90”

Sara Barradas apanhou de surpresa os seguidores ao partilhar uma fotografia em que surge ao lado da avó. A imagem foi captada “algures nos anos 90”.

A atriz, de 31 anos, encontrou uma imagem em que aparece com a sua avó. No perfil de Instagram, a artista fez questão de partilhar a fotografia com os seguidores.

“Eu e a minha avó, algures na década de 90”, contou.

“Ai que amor”, “Sempre lindas”, “Linda”, Tão bonita já desde criança”, “Que fofa” e “Muito bonita a avó” foram vários comentários por parte dos seguidores que, rapidamente, apareceram na publicação.