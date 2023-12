Sara Barradas partilha novos registos da viagem: “Terminamos a nossa ‘escapadinha’”

Sara Barradas, José Raposo e a filha do casal estiveram nos Açores para uma ‘escapadinha’. Nas redes sociais, a atriz partilhou novos registos.

José Raposo foi surpreendido por Sara Barradas com uma viagem para os Açores. O casal e a filha têm aproveitado a ‘escapadinha’ e, nas redes sociais, a atriz tem partilhados alguns registos do passeio.

Mas, tudo o que é bom termina. E a viagem em família acabou, segundo Sara Barradas. “E terminamos hoje a nossa escapadinha neste paraíso que é São Miguel”, começou por escrever.

Os atores e a filha ficaram num hotel que era um antigo convento e Sara mostrou-se encantada com o edifício. “Este edifício era o antigo convento da Ordem dos Frades Menores de São Francisco, foi transformado no primeiro hospital de Ponta Delgada e agora foi recuperado. Como era um convento conseguem imaginar a grandiosidade do edifício”, contou.

Sara e José, e a filha Lua, já rumaram a casa, deixando para trás “o pedaço de terra à deriva no Atlântico, a que chamamos paraíso, mais conhecido por Açores”, disse a atriz.