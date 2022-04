Sara Barradas prega partida a Fernanda Serrano: “Desculpa, mana”

Sara Barradas divertiu os seguidores ao partilhar um vídeo, no perfil de Instagram, em que surge a pregar uma partida à atriz e colega de elenco Fernanda Serrano.

A atriz, de 31 anos, escondeu-se e assustou a colega e amiga nos bastidores da trama “Quero é Viver”, da TVI. “Liguem o som. Adoro pregar partidas. Desculpa, mana Fernanda Serrano”, escreveu.

Sara Barradas e Fernanda Serrano fazem o papel de irmãs na trama “Quero é Viver”, juntamente com Rita Pereira e Joana Seixas. A amizade que une as “manas” da ficção passou para a realidade e as quatro têm passado bons momentos juntas como revelou Rita Pereira numa publicação.

“Passei mais tempo com elas nos últimos oito meses do que com a minha família e amigos. São 12 horas por dia, cinco dias por semana. Sim, as manas não têm folgas. Mas o mais fixe de tudo é que têm sido meses de alegria, amizade, apoio e vitórias, sem nos cansarmos ou fartarmos, o que muitas vezes acontece”, comentou.