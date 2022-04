Sara Barradas revela momento cúmplice de José Raposo com a filha

Sara Barradas mostrou nas redes sociais um momento cúmplice entre José Raposo e a filha, Lua.

A atriz partilhou no Instagram uma fotografia de um momento cúmplice do ator com a filha em comum do casal, de dois anos, captada num dia de praia em família.

“Sol, volta, estás perdoado. Apesar de a Lua não te ‘gramar’ muito, a mãe ‘grama’”, escreveu a atriz, na legenda de uma imagem, na qual José Raposo surge com a filha, na praia.

De recordar que José Raposo está a viver um momento delicado após a morte da ex-mulher, Maria João Abreu. O ator ainda não reagiu publicamente.