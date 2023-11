Sara Barradas sobre José Raposo: “Continuo super apaixonada”

Foi durante o programa “Dois às 10” que Sara Barradas falou declarou-se a José Raposo. O casal tem uma filha em comum, a pequena Lua.

Sara Barradas esteve à conversa com Cláudio Ramos e Cristina Ferreira no matutino “Dois às 10”. A atriz, que integra o elenco do reboot dos “Morangos com Açúcar”, falou sobre o companheiro, José Raposo, com quem está há 13 anos e tem uma filha, a pequena Lua.

“Sou muito intuitiva. Sempre segui o meu instinto, nunca pensei muito nas coisas, nunca programei muito a minha vida. Aliás, ele [José Raposo] quando chegou à minha vida tirou-me o tapete completamente – daquilo que eu pudesse ter imaginado do que seria a minha vida. Portanto, a partir daí deixei de fazer muitos planos. E fui sempre vivendo ao sabor daquilo que sentia”, notou.

“Continuo super apaixonada e amá-lo perdidamente, e acho que isso vai ser a vida toda”, acrescentou.

Mais à frente, Sara falou sobre os 27 anos de diferença que têm de idades: “Quero que ele viva muitos anos e bem, que esteja sempre muito bem para podermos estar juntos o máximo de tempo possível, mediante a nossa diferença de idades. Claro que sabemos que é uma condição, desde o princípio”.

Recorde-se que, durante o verão, o casal viveu uma aventura de autocaravana pelo norte do país. Nas rede sociais, a atriz foi relatando a viagem.