Sara Barradas sobre o trânsito em Lisboa: “Esta cidade está o caos”

Revoltada com o trânsito que se faz sentir na capital, Sara Barradas recorreu às redes sociais para deixar um desabafo sobre o tema.

O trânsito em Lisboa é cada vez mais intenso. Que o diga Sara Barradas, que, para completar cerca de sete quilómetros, demorou 30 minutos. Nas redes sociais, a atriz mostrou-se indignada com a situação e fez um desabafo.

“Esta cidade está o caos. Todos os dias! Pessoas que demoram meia hora para fazer sete quilómetros, pessoas que demoram uma hora e meia para fazer 30 quilómetros”, escreveu.

“As pessoas são obrigadas a viver nas periferias, porque ninguém consegue comprar ou alugar casa no centro da cidade e depois as redes de transportes deixam muito a desejar. As pessoas queixam-se que esperam muito pelos autocarros e quando chegam são latas de sardinhas! Isto vai de mal a pior”, acrescentou, sem esconder a revolta.