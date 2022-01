Sara Barradas sofre por estar longe da filha

A atriz é a protagonista da nova novela da TVI, “Vitória” cujas gravações arrancaram recentemente. O pior é a distância da filha, Lua. Por isso, sucedem-se as videochamadas.

Ausente do protagonismo das novelas há quatro anos (foi a atriz principal em “Remédio Santo” e “Mundo ao Contrário” (TVI) e em “Os Nossos Dias” (RTP), Sara Barradas está de volta aos papéis mais relevantes em “Vitória”, a trama que a TVI já começou a gravar e que conta a história de uma enfermeira que volta ao Ribatejo para se vingar de uma violação.

Sem a pressão de uma protagonista desde 2015, a atriz conta à N-TV que este é o tempo certo para voltar. Afinal, acumularam-se peças de teatro e há sete meses nasceu a sua primeira filha, Lua, fruto da relação com o ator José Raposo.

“O regresso não podia ter sido antecipado e se fosse assim eu não teria aceitado o convite da TVI, porque a Lua era mais pequena. Agora tem mais autonomia, mas mesmo assim custa-me à brava: passo o dia a fazer videochamadas, ao almoço, ao lanche e ao jantar e sempre que posso vou a casa um bocadinho”, revela.

Além dos telemóveis, Sara Barradas conta com a ajuda do companheiro para matar saudades da menor. “Provavelmente o Zé irá a estúdio para me levar a Lua, porque ele agora está com mais tempo do que eu, está em pai a cem por cento e eu estou a mãe trabalhadora”, adianta, para acrescentar que está a sofrer com a distância. “É mais duro o que sinto em relação a deixá-la do que esperava, porque acabamos por pensar: ‘será que estou a ser boa mãe, não deveria estar em casa a toda a hora com ela?’ Mas temos de trabalhar. Felizmente, ela está linda, maravilhosa e a crescer muito bem”.

Para já, a menina ainda não está na creche. “Ainda não e ainda bem, porque assim posso aproveitá-la em todos os momentos. Um segundo filho? Não, para já quero aproveitar a primeira”, esclarece.

A acumular a filha com o Teatro e as gravações de “Vitória”, a vida de Sara Barradas tem sido “uma loucura”. “Tenho de conciliar os espetáculos de quinta a domingo com a novela e uma filha de sete meses. Estou a trabalhar sete dias por semana. Há muito cansaço, mas eu disfarço bem, acho que sou boa atriz!”

Sobre o seu papel, a história é simples: “Há uma tragédia que marca a sua vida. Deixa a terra onde viveu, vai ver para Lisboa sozinha, fica na rua, mas forma-se em enfermagem e decide voltar ao Ribatejo para se vingar de todo o mal que lhe fizeram”, conclui.

LEIA TAMBÉM: