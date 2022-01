Sara Carbonero deslumbra de cabelo curto e vestido preto

A jornalista espanhola recebeu vários elogios nas redes sociais ao mostrar o visual escolhido para uma saída com amigas.

Sara Carbonero vestiu-se a rigor este sábado à noite. A mulher do ex-futebolista Iker Casillas surgiu de cabelo curto, com um longo vestido preto, de tecido aveludado, e uns sapatos a combinar, numa fotografia partilhada no Instagram.

“‘Uma noite normal’ […] “, lê-se na publicação, citando o tema “Pacto Entre Caballeros”, de Joaquín Sabina. “Amigos” e “Madrid” são algumas das hashtags que Sara Carbonero deixou na legenda da imagem, que rapidamente acumulou milhares de gostos e centenas de elogios na caixa de comentários.

Recorde-se que, recentemente, Iker Casillas comprou uma casa numa das zonas mais privilegiadas em Madrid, de cerca de três milhões de euros, aumentando os rumores de que o casamento com Sara Carbonero terá terminado.

O internacional espanhol e ex-guarda-redes do FC Porto já tinha revelado anteriormente que tanto o enfarte como o cancro da mulher “abalaram o casamento” e que, depois da quarentena, houve algum “afastamento”.

O casal tem dois filhos em comum: Martín, de seis anos, e Lucas, de três.

