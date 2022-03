Sara Carbonero emociona-se numa emissão da rádio

Sara Carbonero não aguentou a emoção depois de uma atuação ao vivo de Conchita, que lhe dedicou um tema na rádio Marca.

A companheira do ex-futebolista do FC Porto Iker Casillas esteve à conversa com a intérprete na rádio Marca. Depois da entrevista, a comunicadora assistiu a um momento musical especial da convidada.

“Já ouvi esta música 20 vezes, mas esta música e esta letra para mim…”, começou por afirmar, emocionada, sobre a interpretação de Conchita.

“Aqueles de nós que somos pais e mães sabemos que ela diz tudo. Os medos, o mais bonito da maternidade e o mundo que estamos a deixar para os nossos filhos. Desculpem! A música é isto também”, rematou.

A jornalista espanhola regressou, recentemente, ao trabalho depois de ter sido sujeita a uma cirurgia de urgência. Sara Carbonero teve de ser operada devido a uma recaída relacionada com o cancro nos ovários, diagnosticado em maio de 2019.