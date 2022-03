Sara Carbonero envia mensagem de esperança a partir do hospital

Internada num hospital de Madrid, em Espanha, depois de nova operação, Sara Carbonero partilhou uma mensagem de esperança com os seguidores no perfil de Instagram.

Sara Carbonero está em Madrid, Espanha, na Universidad Clinica de Navarra, onde se encontra internada devido a uma recaída na luta contra o cancro dos ovários.

Depois do jornal espanhol “ABC” ter dado a notícia da hospitalização da mulher do ex-guarda-redes do FC Porto Iker Casillas, a jornalista, que se preparava para começar a trabalhar na Rádio Marca, deixou, no perfil de Instagram, uma mensagem de esperança aos seguidores.

Na rede social de Sara Carbonero, nas Instastories, pode escutar-se a música “Espíritu Santo”, um tema que motiva a dançar perante as dificuldades.

Segundo a Imprensa espanhola, Iker Casillas e a mulher, que já foram dados como separados, estão juntos neste momento difícil da jornalista, que viu diagnosticada a doença em 2019, pouco tempo depois do ex-guarda-redes ter sofrido um ataque cardíaco durante um treino do FC Porto.