Sara Carbonero festeja mais um ano rodeada de familiares

Sara Carbonero festejou o seu 30.º aniversário recebendo diversas mensagens de parabéns nas redes sociais, com destaque para as palavras do marido, Iker Casillas.

Após ter lutado contra o cancro, a também embaixadora do comité espanhol da UNICEF começou o dia em que completa mais um ano cheia de amor e carinho com várias mensagens no Instagram.

De realçar a mensagem publicada pelo guarda-redes do FC Porto. “E vemos como chegam os 30 e muitos mais”, escreveu o atleta na descrição de uma foto na qual aparecem abraçados.

Rapidamente, na secção de comentários, alguns internautas juntaram-se a Iker Casillas e desejaram os parabéns a Sara Carbonero, outros elogiaram a imagem escolhida pelo guardião azul e branco.

Em novembro do ano passado, a jornalista terminou os tratamentos de quimioterapia que enfrentou durante seis meses para tratar o tumor maligno nos ovários, de acordo com a revista espanhola “Hola”.

