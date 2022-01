Sara Carbonero e Iker Casillas colocam oficialmente um ponto final no casamento

Sara Carbonero e Iker Casillas colocaram oficialmente um ponto final no casamento de cinco anos com a assinatura dos papéis do divórcio.

O ex-casal encontraram-se a 6 de abril no tribunal para tratar do divórcio, que entra em vigor a 26 de abril. Segundo a revista “Diez Minutos”, a jornalista espanhola fica com a custódia total dos dois filhos, Martín, de sete anos, e Lucas, de quatro.

A mesma publicação avança que o ex-jogador de futebol do FC Porto e Real Madrid vai ter direito a visitas regulares em horários flexíveis. Os dois vão permanecer em Madrid, Espanha.

A comunicadora e radialista da rádio Marca muda-se para a casa em La Finca, na Pozuelo de Alarcón, e o antigo atleta irá viver na rua Pintor Rosales.

Lembre-se que, depois de várias notícias por parte da Imprensa espanhola, Sara Carbonero e Iker Casillas anunciaram a separação nas redes sociais.

“Hoje o nosso amor de casal toma caminhos distintos, mas continuaremos juntos nesta maravilhosa tarefa de pais dedicados. É uma decisão meditada e tomada de mútuo acordo”, escreveu a jornalista.