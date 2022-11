Sara Carbonero internada de urgência para ser operada

Sara Carbonero foi internada de urgência para ser operada após ter tido cancro nos ovários há três anos. A jornalista tinha ido a uma consulta de rotina.

A comunicadora foi a uma consulta de rotina e foi aconselhada pelos médicos a ser operada de urgência a 21 de novembro, segundo avança o jornal “El Mundo”. Sara Carbonero foi internada na Clínica Universitária de Navarra, em Espanha.

A mesma publicação adiantou que a jornalista esteve a divertir-se com a família no fim de semana. Assim que foi internada, a comunicadora deixou os filhos, Luca e Martín, com a sua mãe.

Luca e Martín, fruto do casamento terminado com o ex-futebolista Iker Casillas, não ficaram com o ex-atleta porque este se encontra no Catar a trabalhar no Mundial de Futebol.

Apesar de estarem separados, Sara Carbonero deu os parabéns a Iker Casillas, em maio. “Os anos leva-os o tempo. A vida continua a soprar desejos. Celebra o teu caminho a cada dia. Feliz volta ao sol, felizes 41. Feliz tudo”, escreveu, nas redes sociais.

Depois do ponto final no casamento de cinco anos, em 2021, a jornalista ficou com a custódia total dos dois filhos.