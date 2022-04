Sara Carbonero regressa ao Porto: “A cidade mais bonita do mundo”

Sara Carbonero está de regresso à cidade do Porto, meses após o divórcio com Iker Casillas.

Cerca de um ano após se ter mudado para Espanha, a ex-mulher do antigo guarda-redes do FC Porto visitou à cidade Invicta, como revelou nas redes sociais, quando partilhou fotografias captadas no hotel The Yeatman.

“Voltar”, pode ler-se na publicação, em que acrescentou as hashtags “a cidade mais bonita do mundo”.

Sara Carbonero e Iker Casillas anunciaram a separação há quatro meses. Os rumores de que o casal estaria separado começaram a circular quando o antigo guarda-redes dos “dragões” e do Real Madrid comprou uma casa de três milhões de euros, uma aquisição que coincidiu com as notícias de um possível afastamento do ex-casal.

Anteriormente, o antigo “internacional” espanhol já tinha revelado que, tanto o enfarte sofrido como o cancro da mulher, “abalaram o casamento” e que, depois da quarentena, houve algum “afastamento”.

Iker Casillas e Sara Carbonero têm dois filhos em comum, Martín, de seis anos, e Lucas, de três.