Sara Carreia continua a ser homenageada nove meses após a sua morte

Sara Carreira recebeu uma homenagem de Rio de Carvalho, um amigo, que para assinalar a data da sua morte, partilhou imagens inéditas da cantora.

O estilista publicou no seu perfil de Instagram um vídeo e uma fotografia para recordar Sara Carreira e a falta que ela lhe faz. O designer escreveu também uma dedicatória. “Hoje é o dia em que as flores ascendem e tocam no céu. Hoje queria mesmo que me chamasses chato. Ou que me tocasses à campainha fora de horas, porque no dia seguinte, às 8h da manhã tínhamos de estar sabe Deus onde te guardou. Porque te quis. Diz quem acredita, que Ele sabe sempre o que faz. Sabem eles. Sabe Deus. Eu não. Quero-te muito.

Até já, little star”, pode-se ler na publicação.

Não só Rio de Carvalho como também Bárbara Bandeira assinalou o aniversário da morte de Sara Carreira com a publicação de uma fotografia da cantora.