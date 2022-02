Sara Carreira fala sobre a separação dos pais

Sara Carreira abriu o livro e falou sobre a separação dos pais, Tony Carreira e Fernanda Antunes, que aconteceu em 2014, culminando com a assinatura do divórcio no ano passado.

A cantora, de 20 anos, esteve como convidada no “Só Mais 5 Minutos”, de Catarina Miranda, que estará disponível este sábado às 18h00 no Youtube, para conversar sobre a carreira e vida pessoal.

Quando o assunto foi a separação dos seus pais, Sara não teve qualquer problema em responder.

“Foi uma altura um bocadinho complicada, mas é um assunto que eu não costumo abordar muito, tanto em entrevistas, mas também na família. Nós não falamos do divórcio”, adiantou.

https://www.instagram.com/p/B_FW-EwHbyH/

A intérprete foi mais longe e recordou: “Foi uma altura tanto complicada para mim, como para os meus irmãos, como para os meus pais, mas os meus pais souberam lidar muito bem com a situação e graças a eles nós soubemos lidar com a situação”.

LEIA TAMBÉM: