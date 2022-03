Sara Esteves Cardoso partilha primeira foto do filho recém-nascido

Dias depois de ter sido mãe pela segunda vez, Sara Esteves Cardoso mostrou-se com o bebé pela primeira vez nas redes sociais.

A experienciar a maternidade pela segunda vez desde sábado, 27 de fevereiro, a relações públicas partilhou no Instagram a primeira fotografia com o recém-nascido, Diogo Maria.

“Dia 27 de fevereiro o meu coração ficou maior, o Diogo Maria chegou cheio de vida e rodeado de amor, obrigada a todos pelo carinho”, pode ler-se na publicação.

De acordo com a revista “Nova Gente”, Diogo Maria nasceu com 3,7 quilos, na Maternidade Alfredo da Costa, em Lisboa, e é o primeiro filho em comum com o atual companheiro da relações públicas, cuja identidade não foi revelada até agora.

De recordar que Sara Esteves Cardoso já é mãe de Vicente, de sete anos, do anterior relacionamento amoroso com o músico João Campos, que terminou no final de 2019