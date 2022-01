Sara Esteves Cardoso anuncia o sexo do bebé

Sara Esteves Cardoso anunciou o sexo do bebé. A filha do escritor Miguel Esteves dividiu a boa-nova com os admiradores nas redes sociais.

Depois de ter anunciado, no mês passado, que estava grávida, Sara Esteves Cardoso fez questão de revelar, esta terça-feira, 29 de dezembro, o sexo do segundo bebé no perfil de Instagram.

“Mais um rapaz para alegrar a casa! Mais amor, mais luz na nossa vida, mais surf, mais skate, mais legos e pistas de carros! Venha ele que é uma benção!” pode ler-se na legenda da imagem publicada da conhecida relações públicas.

Diversos internautas juntaram-se para dar os parabéns. “Muitos parabéns por mais essa linda bênção de Deus!” comentou uma admiradora. “Tão bom! Parabéns, Sara querida. Um abraço enorme!” escreveu outra.

Este segundo filho de Sara Esteves Cardoso vem fazer companhia a Vicente.