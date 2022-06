Sara Matos arrasa com decote na gala do “Ídolos”

Sara Matos apresentou mais uma gala do concurso de talentos “Ídolos”, da SIC. A apresentadora “incendiou” as redes sociais com o vestido escolhido.

A comunicadora regressou este sábado à noite, 11 de junho, para mais uma emissão do programa da estação privada. A também atriz optou por um vestido com um decote vincado.

“Começa mais uma gala onde prestamos homenagem a grandes nomes da música portuguesa. Estou desejosa de ver as atuações do nosso top sete e vocês?” escreveu antes da emissão.

Pedro Teixeira, namorado da intérprete, Ana Sofia Cardoso e Filipa Areosa mostraram-se rendidos ao visual de Sara Matos.